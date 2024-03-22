Üniversiteli Pazarı’nda ücretsiz yabancı dil kursu açıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde Umuttepe’de yer alan Üniversiteli Pazarı’nda gençlere müjdeler vermişti. Alanın çok daha etkin kullanılması için çalışmalar başlattıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, üniversite öğrencileri için ücretsiz yabancı dil kursu açılacağını belirtmişti.

AKADEMİK VE SOSYAL HAYATA KATKI

53 merkezde hizmet veren İZMEK, bundan sonra Üniversiteli Pazarı’nda da hizmetlerine devam edecek. Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan yabancı dil kursunda İngilizce ve İspanyolca dersleri verilecek. Yabancı dil kursunun öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşantılarına katkı sunacak.