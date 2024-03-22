Üniversiteli Pazarı’nda ücretsiz yabancı dil kursu açıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde Umuttepe’de yer alan Üniversiteli Pazarı’nda gençlere müjdeler vermişti. Alanın çok daha etkin kullanılması için çalışmalar başlattıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, üniversite öğrencileri için ücretsiz yabancı dil kursu açılacağını belirtmişti.
AKADEMİK VE SOSYAL HAYATA KATKI
53 merkezde hizmet veren İZMEK, bundan sonra Üniversiteli Pazarı’nda da hizmetlerine devam edecek. Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan yabancı dil kursunda İngilizce ve İspanyolca dersleri verilecek. Yabancı dil kursunun öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşantılarına katkı sunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.