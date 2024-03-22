ALİKAHYA’DAN “İYİ”LERE GÜÇLÜ DESTEK

Soğuk hava ve yağmura rağmen yüzlerce kişinin katıldığı seçim bürosu açılışına Alikahya halkının gösterdiği ilgi dikkat çekti.
İYİ PARTİ İzmit 2.sıra meclis üyesi adayı Emre Çakar’ın ev sahipliğinde organize edilen açılışta Alikahya gençleri meşaleler yakarak büyük coşku gösterdi.
Kamil Şirin ve meclis üyesi adayları, gençlerle birebir ilgilenerek, gençlerin heyecanına ortak oldu. Açılışa katılanlar arasında farklı siyasi görüşlerden insanların olması Alikahya'nın geleceği için ortak bir umut ve heyecan oluşturdu.
Selçuk Sarıca'nın liderliğindeki gençlik grubu, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Alikahya için yeni bir başlangıç yapmak, gençler olarak sesimizi daha yüksek duyurabilmek adına toplandık. Emre Çakar ve ekibinin, gençlerin sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı yaklaşımlarını destekliyor ve Alikahya'nın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacaklarına inanıyoruz," dedi.
Kamil Şirin açılışta yaptığı konuşmada, Alikahya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme ve gençlerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını iyileştirme sözü verdi. Kamil Şirin, "Gençlerin desteğiyle, Alikahya'nın her alanda gelişimini sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışacağız. Bu seçim ofisi, gençlerin sesini daha güçlü bir şekilde duyurabileceği, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşabileceği bir platform olacak," dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.