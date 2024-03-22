Kocaman’a Gelecek Partisi’nden destek

“HİZMETTE AYRIM GÖZETMEDİ”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman, Uzuntarla Mahallesi’nde BBP İlçe Başkanı Ali Oktay ile birlikte Gelecek Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emel Oruç, yönetim kurulu ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Gelecek Partisi İlçe Başkanı Emel Oruç, “Kartepe Belediye Başkanımızı davet ettik. 20 gün önce belediye başkanımıza ilçe başkanlığı olarak desteğimizi açıkladık. Bunu gerçekten hak etti. Hiçbir zaman ayrıştırıcı bir siyaset yapmadı. Hizmetlerini ayrım gözetmeden yaptığı için destek veriyoruz” dedi.

“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Kendisine gösterilen desteğe teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “ Yeni dönemde de yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Eşme-Uzuntarla Doğa Yürüyüş Parkuru ve Gölpark projesini Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız. Eşme sahilinden başlayacak olan proje Uzuntarla Seka Kamp alanına kadar devam edecek. Kartepe Devlet Hastanesi ve Kocaeli Adliyesi’nin yapım çalışması devam ediyor” ifadelerini kullandı.