Derince Öğretmenler Mahallesi sakinlerinden Erkan Katanalp’in oğlu Berşan Katanalp, bir süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Berşan Katanalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen genç yaşında yaşama veda etti. Genç yaşında yaşama veda eden Berşan Katanalp’in ölümü ailesini yasa boğdu. Berşan Katanalp, yarın (23 Mart) Derince Öğretmenler Mahallesi Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
- Asayiş
Berşan Katanalp yaşamını yitirdi
Derince Öğretmenler Mahallesi’nde oturan Berşan Katanalp amansız hastalık nedeniyle genç yaşında yaşama veda etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.