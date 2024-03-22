Berşan Katanalp yaşamını yitirdi

Derince Öğretmenler Mahallesi sakinlerinden Erkan Katanalp’in oğlu Berşan Katanalp, bir süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Berşan Katanalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen genç yaşında yaşama veda etti. Genç yaşında yaşama veda eden Berşan Katanalp’in ölümü ailesini yasa boğdu. Berşan Katanalp, yarın (23 Mart) Derince Öğretmenler Mahallesi Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.