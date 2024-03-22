Kocaelispor Antrenör Turgay Biçer ile anlaştı

Kocaelispor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zihinsel Performans Antrenörü/ Mentor Prof. Dr. Sayın Turgay Biçer ile sezon sonuna kadar geçerli anlaşma imzaladığını duyurdu. Açıklama şu şekilde: " Kulübümüz ile ülke futbol tarihinin en büyük başarısı olan 2002 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Türkiye A Milli Takımı'nda görev almış olan, Zihinsel Performans Antrenörü/Mentor Prof. Dr. Sayın Turgay Biçer arasında sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Biçer, Dünya Kupasında 3. olan A Milli Futbol Takımı, Dünya şampiyonu olan Yelken Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyatları'nda madalya alan Olimpik Sporcuların yanı sıra, Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Sivasspor gibi futbol kulüplerinde ve Efes Pilsen, Ülker Spor Basketbol, Vakıfbank Voleybol, Voleybol Kadın Milli Takımı, Yüzme Milli Takımı'nın yanı sıra farklı dallarda birçok spor kulübü ve sporcunun mentorluğunu yapmış, yapmaktadır. Turgay Biçer'e hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."