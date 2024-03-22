Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş insanlarıyla buluştu

31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Kanaat Önderleri İle Buluşma Programına katılım sağlamak için Kocaeli’ye geldi.

BUGÜN DE KOCAELİ’DE

Kocaeli’ye bir gününü daha ayıran Yılmaz, bugün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Yılmaz, Valilik ziyaretinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Kocaeli İş Dünyası Buluşması’na katılım sağladı.

YOĞUN KATILIM

Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş katılım sağladı.

ZEYTİNOĞLU:KOCAELİ’YE ÖZENLİ DAVRANILMASINI TALEP EDERİM

Kocaeli Sanayi Odası Ayhan Zeytinoğlu, “Odamıza kayıtlı 3 bin 730 adet sanayi var. İhracat rakamları üretim yapılan illere göre yapılıyor. Kocaeli Türkiye’de İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldı. İlimizi bu kadar değerli kılan 37 adet limanımız var. Kocaeli Avrupa’da 7. Türkiye’de 1. Sırada yer alıyor. İlimizde yeni OSB’ler açmamız gerektiğine inanıyoruz. Sizden bu konuda destek isteriz. İlimizdeki devlet harcamalarının biraz daha artmasını diliyoruz. Türkiye ortalaması 52 bin. Kocaeli’de 22 bin mertebesinde. Bu konuda Kocaeli’ye biraz daha özenli davranılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

YILMAZ:PROJELERİN SAHİPLENİLMESİ ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Biz gerek makro düzeyde gerekse her bir ilimizde bölgemizde bu çalışmaları yaparken ilgili taraflarla istişare etmeye önem veriyoruz. Ortak akılla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bunun iki faydasını görüyoruz. Hazırlık aşamasında yaptığımız planlara önemli katkılar geliyor. Bu katılımcı yöntem uygulama aşamasında da sahiplenmeyi getiriyor. Dünyanın en iyi planını yarın sahiplenme yoksa kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Toplumsal sahiplenme olmadan da bir politikanın etkin olması mümkün değil.

“TÜM DÜNYA ORTALAMALARIN ALTINDA”

Son 3-4 yıl Dünya büyüme ve ticaret açısından dünya tarihsel ortalamaların altında. Pandemi, savaşlar, çatışmalar yaşıyoruz. Bu anlamda küresel ekonomi çok etkilendi. Diğer yandan Körfez’de hepimizin içini yakan manzaralar olumsuz gelişmeler olarak karşımızda duruyor. Türkiye içinde de geçen yıl tarihimizin en büyük afetini yaşadık onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Maalesef çok çabuk unutuyoruz. Acil müdahaleler yapıldı bitti ama henüz depremin yaralarını tam sarmış değiliz. Kalıcı bir şekilde depremin yaralarını sarmak kolay olmuyor. Bunu 3 başlık altında yapıyoruz. Geçen yıl ve bu yıl yoğun mesai yapıyoruz.

“ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Bütün bu şartlar altına küresel oranda yüzde 3 oranda büyüme arken Türkiye’nin milli seviyesi 1 trilyonu geçti. Bunlar önemli rakamlar. Geçen yılın son çeyreğinde sabit sermayedeki yatırımlarımız yüzde 10.7 oldu makine alanında yüzde 14 olarak gerçekleşti bunlar önemli rakamlar. Tüketim harcamalarımız da belli bir zaman sürecinden sonra tek haneli büyümelere düştü. Temel meselemiz fiyat istikrarı, enflasyon.

“HAZİRANDA YILLIK DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ”

Reel tarafından güçlüyüz. Enflasyonla da kararlı bir şekilde mücadelemizi başlattık. Enflasyonla mücadele tüm dünyada belli bir zaman alan meseledir. Mayıs ayından sonra haziran ayı enflasyonun olmasında yıllık düşüşü göreceğiz. Belirgin bir düşüşü yılında ikinci yarısında göreceğiz. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz bunun planını oluşturduk hep birlikte sonucunu göreceğiz.

YILMAZ’DAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Yerel seçimler insanlarımızın mahalli hizmetleriyle ilgili seçimlerdir. Bunun ötesinde bir anlam yüklemek gerekli değil. Bu yeni çerçeve içinde bir taraftan da özel sektörün finans faaliyetlerinin yansımalarının farkındayız. Bir belediyenin inşalara kaliteli yaşam ortamı ve kaliteli iş ve yatırım ortamı sunması gerekiyor. Özellikle iş dünyamız açısından. Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin örnek işler yaptığın belirtmek isteri. Hem yaşam kalitesini arttırıcı hem de iş ortamındaki kaliteyi arttırıcı projeler yapıyor. Bu konuda teşekkür ediyorum kendisine.

“ULAŞIM ÇOK DEĞERLİ VE ÖNEMLİ”

Kocaeli’de ulaşım önemli biz de bu konuda ciddi yatırımlar yapmaktayız. Demir yolu bizim için çok çok kıymetli bundan sonraki süreçte özellikle üretim merkezlerinde limanlarla olan bağlantının demiryolları üzerinden olması çok önemli. Karbon salınımını azaltıp dış ticaretimize öneli etkileri olacak. Gebze-Köseköy arasında hat kapasitesini arttırmak için ilave hat çalışmalarımız devam ediyor. Hava yolunda da iyileştirici projelerimiz var. Kent içinde de önemli projelerimiz bulunuyor.

“KOCAELİ ÖNCÜ OLACAK”

Türkiye Yüzyılı sadece bir partiyi kucaklayan bir şey değil tüm Türkiye’yi içine alan bir perspektif. Bu perspektifin de öncülüğünü Kocaeli yapacak. Kocaeli Türkiye Yüzyılının katma değeri için öncü illerimizden biri olacak.