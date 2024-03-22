TÜBİTAK Başkanı, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle buluştu

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kocaeli Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Buluşmaları”na KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım yanı sıra dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, TÜBİTAK’ın ülkemizin geleceğinde önemli bir görevi üstlendiğini ifade ederek, “Ulusal ve uluslararası proje ve burs destekleri ile ülkemiz gençleri ve bilim insanlarını destekleyerek dünya ile rekabet edebilir hale gelmemizde, Milli teknolojilerimizin geliştirilmesinde TÜBİTAK’ın çabaları çok ama çok değerlidir. Bu noktada Başkanımıza ve TÜBİTAK’a destekleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kocaeli Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi hedefine de değinen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu tarafından aday araştırma üniversitesi ilan edildik. Araştırma üniversitesi, bünyesinde pek çok avantajı bulunduran, destek alan, kısacası en iyi üniversiteler arasında olmak demektir. Araştırma Üniversitesi olmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu noktada en büyük paydaşlarımızdan TÜBİTAK ile yapacağımız işbirlikleri ve projeler oldukça önem arz ediyor.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ün konuşmasının ardından ise, iki oturum şeklinde gerçekleştirilen buluşmalarda, ilk olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal öğrencilere seslendi. ‘Genç İnsan Kaynağımız ile Birlikte Acil Çözüm Gerektiren Güçlüklere Karşı Yenilikçi Bilim ve Teknoloji Yaklaşımı’ adlı sunum gerçekleştiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın tarihçesinden bahsetti. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen projelere değinen Prof. Dr. Hasan Mandal, proje başvurusunda bulunacaklara da önemli tavsiyelerde bulundu. Kocaeli Üniversitesi’nin yürüttüğü TÜBİTAK projelerden de bahseden Prof. Dr. Hasan Mandal, “2053 yılı hedeflerimize ulaşma noktasında birlikte geliştirmeye dayalı işbirliği ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip.” dedi.

Öğrenci buluşması ardından ise akademisyenlerle bir araya gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı. Kocaeli Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Buluşmaları çekilen toplu fotoğraf ardından sona erdi.