KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAYIROVA, DARICA, GEBZE İLÇELERİ MEVCUT İÇMESUYU DEPOLARININ TADİLAT VE SU İZOLASYONU İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/349008

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623173288 - 2623173292 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : ÇAYIROVA, DARICA, GEBZE İLÇELERİ MEVCUT İÇMESUYU DEPOLARININ TADİLAT VE SU İZOLASYONU İNŞAATI b) Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut içmesuyu depolarının inşaat, mekanik tadilat ve su yalıtım imalatları yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOCAELİ İLİ GENELİ ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu veya her türlü izolasyon/yalıtım işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı C 25 HAZIR BETON TEMİNİ VE DÖKÜLMESİ 0,45% 1,05% 0,3 PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI 0,54% 1,27% 0,36 2.63 M.YÜKSEKLİĞİNDE B.A.DİREKLİ KAFES TELLE HİMAYE ÇİTİ YAPIMI 1,15% 2,69% 0,77 ÇEVRE KORUMA ÇİTİ YAPILMASI 0,41% 0,95% 0,27 ÇEŞİTLİ PROFİL DEMİRİ VE SAC LEVHALARDAN MÜNFERİT İMALAT YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SU DEPOLARI VE BENZERİ) 3,51% 8,2% 2,34 İÇMESUYU DEPOSUNDA PASLANMAZ ÇELİK İMALATI YAPILMASI (MERDİVEN, KORKULUK …V.B.) 15,66% 36,55% 10,45 3 MM KALINLIKTA ELASTOMER ESASLI (-20 °C SOĞUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜLER İLE İKİ KAT SU YALITIMI YAPILMASI 0,41% 0,95% 0,27 2.5 CM KALINLIĞINDA 500 KG ÇİMENTO DOZLU ŞAP YAPILMASI 0,22% 0,5% 0,14 SIVA ALTI DOLGU YAPILMASI 0,01% 0,03% 0,01 200/250 KG KİREÇ/ÇİMENTO KARIŞIMI KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (İÇ CEPHE SIVASI) 0,32% 0,74% 0,21 PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SERT PVC DOĞRAMA PROFİLLERİNDEN HER ÇEŞİT KAPI, PENCERE, KAPLAMA VE BENZERİ İMALAT) 0,32% 0,75% 0,21 PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 3+3 MM KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI 0,02% 0,04% 0,01 Ø 100 MM ÇAPINDA SERT PVC YAĞMUR OLUĞU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ 0,12% 0,28% 0,08 Ø 100 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ 0,07% 0,17% 0,05 Ø 70 MM ÇAPINDA BİR UCU MUFLU SERT PVC YAĞMUR BORUSU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ 0,06% 0,15% 0,04 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL HAZIRLANMASI 0,12% 0,29% 0,09 BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK AKRİLİK ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE) 3,67% 8,57% 2,45 ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI MAT ANTİBAKTERİYEL BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) 4,67% 10,89% 3,11 ESKİ BOYALI TAVAN YÜZEYLERE İKİ KAT SU BAZLI MAT TAVAN BOYASI YAPILMASI (İÇ CEPHE) 2,66% 6,2% 1,77 BOYALI DEMİR İMALTIN İKİ KAT YAĞLI BOYA İLE BOYANMASI 0,44% 1,03% 0,29 DEMİR YÜZEYLERE KOROZYONA KARŞI İKİ KAT ANTİPAS BOYA YAPILMASI 0,54% 1,27% 0,36 İÇMESUYU DEPOSUNDA 4KG/M2 ÇİMENTO ESASLI SU YALITIM HARCI İLE İZALASYON YAPILMASI 11,87% 27,71% 7,92 İÇMESUYU DEPOSUNDA 1KG/M2 ÇİMENTO ESASLI SU YALITIM HARCI İLE İZALASYON YAPILMASI (TAVAN VE SU İLE TEMAS ETMEYEN YÜZEYLER İÇİN) 3,9% 9,1% 2,6 İÇMESUYU DEPOSUNA DİLATASYON BANTI UYGULAMASI YAPILMASI 3,77% 8,79% 2,52 İÇMESUYU DEPOSUNDA POLİÜRETAN ENJEKSİYON MALZEMESİ İLE YALITIM YAPILMASI 0,9% 2,11% 0,61 İÇMESUYU DEPOSUNDA HAZNE TABLİYESİNİN 2MX2M EBATINDA KESİLMESİ VE ÇALIŞMA SONUNDA KAPATILMASI 0,23% 0,54% 0,16 ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ, GALVANİZLİ TELDEN SİNEKLİK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TAKILIR-SÖKÜLÜR) 0,03% 0,08% 0,02 ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ, GALVANİZLİ TELDEN DOLU SAVAK ZÜGECİ YAPILMASI (TAKILIR-SÖKÜLÜR) 0,17% 0,4% 0,11 DN 400 PN10 KELEBEK VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,87% 2,02% 0,58 DN 300 PN10 KELEBEK VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,55% 1,27% 0,36 DN 200 PN10 KELEBEK VANA TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,1% 0,24% 0,07 DN 400 PN10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,33% 0,77% 0,22 DN 300 PN10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,22% 0,51% 0,14 DN 200 PN10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,08% 0,18% 0,05 DN400 PN 10 ST37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,06% 0,14% 0,04 DN300 PN 10 ST37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,03% 0,07% 0,02 DN400 PN10 AISI304 PASLANMAZ FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,05% 0,13% 0,04 DN300 PN10 AISI304 PASLANMAZ FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,05% 0,11% 0,03 DN250 PN10 AISI304 PASLANMAZ FLANŞ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,03% 0,06% 0,02 DN300 PN10 AISI 304 PASLANMAZ KREPİN (FLANŞ ÇAPI 300) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,07% 0,16% 0,05 DN250 PN10 AISI 304 PASLANMAZ KREPİN (FLANŞ ÇAPI 250) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 0,05% 0,11% 0,03 DN400*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,05% 0,12% 0,03 DN300*4.0 mm St 37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,03% 0,08% 0,02 DN400*4.0 mm AISI 304 PASLANMAZ BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,65% 1,52% 0,43 DN300*4.0 mm AISI 304 PASLANMAZ BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,05% 0,11% 0,03 DN250*4.0 mm AISI 304 PASLANMAZ BORU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ 0,08% 0,18% 0,05 TEK KİRİŞLİ FREN(KAREKETLİ VİNÇ)1000 Kg TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI(Hol boyu:6m-KaldırmaYük.:4m) 0,4% 0,93% 0,27

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.