- Siyaset

Hürriyet projelerini açıklayacak!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 24 Mart Pazar günü saat 14:00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapacağı programla İzmit için projelerini paylaşacak.

Büşra BOZBAĞ
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22 Mar 2024 - 17:11 - Siyaset

Mahreç  Büşra Bozbağ

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