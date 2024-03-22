Zeytinoğlu, "Kocaeli'ye biraz daha özenli davranılmasını talep ediyorum"

Kocaeli’ye bir gününü daha ayıran Yılmaz, bugün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Yılmaz, Valilik ziyaretinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Kocaeli İş Dünyası Buluşması’na katılım sağladı.
YOĞUN KATILIM
Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş katılım sağladı.
ZEYTİNOĞLU: KOCAELİ’YE ÖZENLİ DAVRANILMASINI TALEP EDERİM
Kocaeli Sanayi Odası Ayhan Zeytinoğlu, “Odamıza kayıtlı 3 bin 730 adet sanayi var. İhracat rakamları üretim yapılan illere göre yapılıyor. Kocaeli Türkiye’de İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldı. İlimizi bu kadar değerli kılan 37 adet limanımız var. Kocaeli Avrupa’da 7. Türkiye’de 1. Sırada yer alıyor. İlimizde yeni OSB’ler açmamız gerektiğine inanıyoruz. Sizden bu konuda destek isteriz. İlimizdeki devlet harcamalarının biraz daha artmasını diliyoruz. Türkiye ortalaması 52 bin. Kocaeli’de 22 bin mertebesinde. Bu konuda Kocaeli’ye biraz daha özenli davranılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.