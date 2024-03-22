Başkan Hürriyet: RANTIN DEĞİL, HALKIN İZMİT’İ



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İzmit’i rantlara teslim etmediklerini belirtti. Hürriyet yaptığı açıklamada, “Her kent bir rant üretir. Ve belediye başkanları bir karar verir; o rantı bir kişinin cebine mi sokacak yoksa halka geri mi döndürecek. İşte Gülümse Kafeler böyle rant alanlarıdır ve geçmişte 1 kişi kazansın diye birilerine verilmiş yerlerdi.

“RANTI HALKA DÖNDÜRDÜK”

Yahya Kaptan Gülümse Kafeden ayda 4 bin lira kira alıyorduk. Bir de yemek hizmeti alınmış buralardan. Kesilen yemek faturaları ile belediye aldığı kiranın on katı fazlasını da kazandırmış işletmelere. Peki biz ne yaptık; rantı halka döndürdük ve işletmeye başladık. Hem kendi ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz, hem istihdam yaratıyoruz hem de çayın 3 lira ve diğer ürünlerin piyasanın altında olduğu güzel bir sosyal tesise çevirdik.

“ÜRETEN BİR BELEDİYE HALİNE GELDİK”

Tuvaletler bile birilerine rant alanına çevrilmişti, biz düzen değiştirdik ve ücretsiz yaptık. Düğün salonlarını sadece 1 lira yaptık. Fotokopi makinelerinin bile kiralık olduğu, israfın hat safhada olduğu bir belediyeden kendi malını satın alan ve üreten bir belediye haline geldik.

“ARAÇ FİLOSUNU KURMAYI BAŞARDIK”

Araç kiralamalarını bitirdik ve kocaman bir araç filosunu kurmayı başardık. Yaptığımız tasarruflarla kreşler, Alzheimer merkezi, yaşam merkezleri, kütüphaneler, aşevleri, dershane, kısa mola merkezleri, kadın girişimciler merkezi, ambarcı cami, yollar, sokaklar, caddeler ve onlarca hizmet yaptık” ifadelerine yer verdi.