Keşfedilen ölümcül mantar Türkiye'de tespit edildi

Özellikle Kuşadası ilçesi başta olmak üzere birçok zehirli ve zehirsiz mantar türüne ev sahipliği yapan Aydın’da yeni bir ölümcül zehirli mantar türü keşfedildi.

Türkiye’de de ilk kez tespit edilen Galerina Venenata isimli ölümcül zehirli mantar türü kayıt altına alınacak.

İLK KEZ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca ilk kez tespit edilen mantarla ilgili çalışmalarını sürdüren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Bilim Danışmanı Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkekul, ve Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz’un makalesi yayımlandı.

"OLDUKÇA ZENGİNDİR"

EKODOSD Bilim Danışmanı ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, Kuşadası bölgesinin mantar çeşitliliği açısından zengin olduğuna dikkat çekerek “Ülkemizde bahar ayları geldiği zaman çevremizde farklı mantarların yetiştiğini görmekteyiz. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de Ege ve Akdeniz ikliminin etkileri görülür ve bu bölge mantar çeşitliliği açısından oldukça zengindir" dedi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahar ayları ile birlikte bölgemizde kuzu göbeği, çayır mantarı, çakşır mantarı, kayın mantarı ve truffle gibi bazı lezzetli mantar türleri yetişmektedir. Bu yenilen mantarlar ile aynı zamanda öldürücü zehirli bir mantar da yetişmektedir, ‘Galerina venenata’ mantarını, Mart ayındaki arazi çalışmalarımız sırasında Kuşadası ilçesinin farklı alanlarından topladık ve örnekleri laboratuvarımızda inceledik. Daha sonra bu örneklerin DNA dizilimini elde ettik. Bu şekilde detaylı çalışmamızın amacı, bu mantarın ‘adını ve soyadını’ doğru olarak belirlemektir"

Mantar doğru teşhis edilmeyince tedavinin doğru yapılamacağını belirten Çelik, "Ülkemizde bu mantar türü ilk kez tarafımızca rapor edilmiştir. Dünyadaki en zehirli mantarlar amanita cinsi içerisinde yer alır. Kuşadası’nda belirlenen bu mantar, amanita cinsinde bulunan öldürücü peptitler yani amatoksinlerden içermektedir. Bu öldürücü amotoksinler maddeye sıkı bir şekilde bağlanırlar" dedi.

“BÜTÜNCÜL OLARAK KORUNMALIDIR”

Kuşadası bölgesindeki doğal alanların bütüncül olarak korunması gerektiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise şöyle konuştu:

“Kuşadası’nda, ölümcül zehirli mantar Galerina Venenata’nın Türkiye’den ilk kaydı tespit edildi. Değerli bilim insanlarının yapmış olduğu başarılı çalışmalar için kutluyoruz. Kuşadası’nda daha önceki yıllarda da endemik mantar türleri tespit edilmişti" dedi.