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Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaatine ’hayırlı cumalar’ diledi

Her hafta farklı bir camide Cuma Namazı çıkışı cemaatle buluşan Başkan Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaatine ’hayırlı cumalar’ diledi

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Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaatine ’hayırlı cumalar’ diledi mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehrin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her hafta farklı bir camide Cuma Namazı çıkışı cemaatle buluşan Başkan Hürriyet, bu hafta da Bekirpaşa’da bulunan Zincirlikuyu Camii cemaatine ’hayırlı cumalar’ diledi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Hürriyet, cemaate takke, tesbih ve başörtüsü hediye etti. Cemaat de hediyelerinden dolayı Başkan Hürriyet’e ve ekibine teşekkürlerini iletti.
# Fatma Kaplan Hürriyet, talep

22 Mar 2024 - 17:58 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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