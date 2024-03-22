İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehrin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her hafta farklı bir camide Cuma Namazı çıkışı cemaatle buluşan Başkan Hürriyet, bu hafta da Bekirpaşa’da bulunan Zincirlikuyu Camii cemaatine ’hayırlı cumalar’ diledi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Hürriyet, cemaate takke, tesbih ve başörtüsü hediye etti. Cemaat de hediyelerinden dolayı Başkan Hürriyet’e ve ekibine teşekkürlerini iletti.
- Siyaset
Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaatine ’hayırlı cumalar’ diledi
Her hafta farklı bir camide Cuma Namazı çıkışı cemaatle buluşan Başkan Hürriyet, Zincirlikuyu Camii cemaatine ’hayırlı cumalar’ diledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.