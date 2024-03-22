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Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin kararı: Cezası değişti!

Tahkim Kurulu, Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in aldığı 3 resmi müsabakadan men cezasını 2 maça düşürdü.

Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin kararı: Cezası değişti! mask

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara yapılan itirazları görüştü.

Kurul, Eyüpspor'un Caner Erkin'in cezasında indirime gitti. 

Alınan karara göre, Caner Erkin’in 3 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası, 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL şeklinde değiştirildi. 
# Caner Erkin, Eyüpspor, Para

22 Mar 2024 - 18:04 - Spor

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