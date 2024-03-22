Merttürk, Rahmiyeli hemşehrileri ile bir araya geldi

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. CHP Kartepe SKM tarafından organize edilen programlar çerçevesinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Merttürk, ekibiyle birlikte Rahmiye Mahallesi'ne çıkarma yaptı. CHP Kartepe Kadın Kolları Başkanı Münevver Arslan ve meclis üyesi adayı Ebru Önal Çetinkaya ile birlikte ilk olarak Rahmiye Mahallesi'nde ikamet eden Çağlar Ailesine konuk olan ve kadın hemşehrileri ile bir araya gelen Merttürk ardından ekibiyle birlikte tam kadro Rahmiye Merkez Camii önünde teravih namazı sonrası camii cemaatine lokma dağıttı, mahalledeki tüm kahvehaneleri gezerek hemşehrileri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterip bağrına bastığı Merttürk, 31 Mart için ekibi ve kendisi için destek istedi.

TAM KADRO

Rahmiye Mahallesi'nde gerçekleşen programlarda CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk'e, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ve İlçe Yöneticileri, CHP SKM Başkanı Av. Başar Değer, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yönetimi, belediye meclis üyesi adayları ve mahalle temsilcileri de eşlik etti.

ÇAĞLAR AİLESİNİN KONUĞU OLDU

Rahmiye Mahallesi'nde ilk olarak Çağlar ailesinin konuğu olarak kadın hemşehrileri ile bir araya gelen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, kadınlara ve Kartepe'ye yönelik seçim beyannamesinde de yer alan projelerinden bahsetti. Samimi hoş sohbet ortamda gerçekleşen programda, mahalleli kadınlar Kartepe'nin kızına büyük ilgi gösterdi. Eşit ve adil bir gelecek, umutlu yarınlar için bir aradayız diyen Merttürk, "Sımsıcak karşılamaları ve güler yüzleri için Çağlar Ailesine ve komşularına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

LOKMA İKRAMINDA BULUNDU

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk ve ekibi, teravih namazı sonrasında Rahmiyeli hemşehrilerine hayırlı ramazanlar dileyerek lokma ikram etti. Dayanışmanın en güzel örneği olan ramazan ayında teravih namazı sonrası hemşehrileri ile bir araya gelmenin, Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Merttürk, "Lokma tadında, şeker gibi muhabbetlerde olmak dileğiyle, Rabbim niyetimizi hasıl eylesin" dedi. Lokma ikramının ardından CHP'liler mahalledeki tüm kahvehaneleri gezerek hayırlı ramazanlar dileğinde bulunup mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerileri de dinleyerek notlarını aldılar.