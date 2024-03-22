- Eğitim

Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor?

Sosyal medyada Karabük Üniversitesi'ne ilişkin iddialar konuşulurken kurumdaki bazı bölümlerde çoğu öğrencinin yabancı uyruklulardan oluştuğu da gündeme geldi. YÖK'ün, aralarında 'para karşılığı diploma'nın da yer aldığı iddiaları araştırıp araştırmadığı merak konusu.

Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? mask

Sosyal medya, Karabük Üniversitesi'nde eğitim gördüğü belirtilen öğrencilerin 'itiraf' sayfasında isimlerini gizleyerek paylaştığı mesajları konuşuyor. 

Söz konusu mesajlarda şehirdeki bazı kadın ve erkek öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle birliktelik yaşadıktan sonra cinsel yollarla bulaşan hastalıklara yakalandıkları anlatıldı. Mesajlarda, öğrencilerin bazılarının HPV, bazılarının da HIV şüphesiyle hastaneye gittiği ileri sürüldü.


YÖK BAŞKANI'NA SORULAR 

Mesajlar gün boyu sosyal medyanın gündeminde yer alırken Memleket Partisi de üniversiteye ilişkin bazı iddiaları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erdal Özvar'a sordu.

Partinin sosyal medya hesabından Prof. Dr. Özvar'a iletilen sorularda şunlar yer aldı:

- Karabük Üniversitesi’nde neler oluyor? Çoğu bölüm ve sınıfın yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğu iddiası doğru mu? Dolar karşılığı diploma satışı yapılıyor mu? YÖK bu iddiaları araştırıyor mu, yoksa sadece izliyor mu?
# karabük üniversitesi, hpv, medya, eğitim

22 Mar 2024 - 18:15 - Eğitim

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