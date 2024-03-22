İzmit Belediyesi Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın  adını yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezini açtı

İzmit Belediyesi, kente değer katacak ve birçok fonksiyona ev sahipliği yapacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi’ni açtı. ‘İzmit Unutmaz’ vizyonu ile faaliyete geçen Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Batman’ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK’lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adını yaşatacak. Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Cumhuriyet Parkı yanında yer alan merkezin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Caner Arduç, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ömer Uçar, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Veli Ahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Engin Çevrim, Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş, ADD Kocaeli Şube Başkanı Sevim Pekyörür Korkmaz, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, ÇYDD İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, İKM Başkanı Murat Öztürk, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan, geçmiş dönem CHP İzmit İlçe Başkanlarından Alpaslan Seymen, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“BİZ İNSANA DOKUNAN PROJELER YAPIYORUZ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Göreve geldiğimizden bu yana en çılgın projelerimiz hep insanın hayatına dokunan işler yaptık. Böylesine zorlu ekonomik koşullarda bir nebze de olsun katkı sunabiliyorsak, çocukların ve kadınların yaşam standartlarını arttırabiliyorsak ve bu hizmetleri ücretsiz sunabiliyorsak ne mutlu bize. Ki bizim çılgın projelerimiz bunlar.



“GÜZEL BİR YAŞAM MERKEZİ KURDUK”

Yaşam merkezleri açtık. Bir belediye başkanı için en kolay şey bina yapmaktır. Verirsiniz müteahhite parayı yaptırırsınız. Önemli olan insanlara nasıl fayda sağladığınızdır. Kamu kaynağını doğru kullanmak adına varolan bütün yapıları insana dair hizmetlerle donattığımız yaşam merkezleri haline getiriyoruz. İlk Yaşam Merkezimizi Mehmet Ali Paşa’da açmıştık. Kadın Girişimcilerle birlikte içerisinde ücretsiz çocuk oyun alanı, ücretsiz etüt merkezleri, çocuk kütüphanesi, kadın istihdamını destekleyen üretim atölyeleriyle birlikte güzel bir yaşam merkezi kurduk.



“HİZMETLERİMİZ ESNAFA DA YARAYACAK”

Hemen ikincisinin Kuruçeşme’de açtık. Oraya daha fazla etkinlik koyduk. Birçok hizmetin yanı sıra engelli çocuklarımızın kullanabileceği Kısa Mola Merkezimizi hizmete sunduk. Küçük çocuğu olan anneler çarşıda işini görmek istediğinde çocuklarını gönül rahatlığıyla yaşam merkezlerimizdeki çocuk oyun alanlarına bırakabilirler. Öğretmenlerimiz oyun alanında görev yapacak. Engelli çocuklarımızı da Kısa Mola merkezlerimize güvenle ve alanında uzman personel eşliğinde bırakabilirsiniz. Bu hizmetler aynı zamanda esnafımıza da yarayacak. Aynı zamanda bu yaşam merkezlerimizde ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmetimiz var. Bu hizmetlerimize yoğun ilgi var halkımız tarafından. Eskiden bu hizmetlerin bir kısmı dışarından hizmet alımı yapılarak sunuluyordu. Biz esaslı bir şekilde kendi istihdam ettiğimiz personelimizle hizmet etmeye çalışıyoruz.



“ÇINAR AKADEMİ HİZMETİ DE SUNULACAK”

Çınar Akademi bizim önemli projelerimizden bir tanesi. Ücretsiz ve profesyonel bir dershane hizmeti sunuyoruz. 2 yıldır faaliyette. Çocuklarımız yüzde 90 oranında üniversiteye yerleşti geçen sene. Bu sene de kapasitemizin çok üzerinde başvuru aldık. Çınar Akademi sayesinde ücretsiz LGS kurslarına da başladık. Eğitimin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde Çınar Akademi’den sonra ücretsiz LGS kursları da umut oldu ailelere. Bu merkezde oluşturduğumuz etüt odası aynı zamanda Çınar Akademi hizmetimizin de sunulacağı bir alan olacak.



“HERKESE HAYIRLI OLSUN”

Çok güzel bir yaşam alanını halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Bu yaşam merkezimizi şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına açıyoruz. Onun adı ve hatırası burada yaşasın istedik. Aybüke öğretmenin ailesi çok mutlu olduklarını ve selamlarını gönderdi. Biz de onlara bir kez daha buradan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili öğretmenimizin mekanı cennet olsun. Bu yaşam alanımız tüm kentimize hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimizden bu yana şikayet etmeden halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Biz halkımızı seviyoruz. Bu tesisten yararlanacak herkese hayırlı olsun”



MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Veli Ahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl Başkan Hürriyet ve ekibine Cumhuriyet Yaşam Merkezinin mahalleye kazandırılmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Muhtar Kadir Kızıl ayrıca, “Ben bu binayı muhtarlık binası olarak düşünmüştüm geçmişte ama siz halkımıza fayda sağlayacak çok daha güzel bir şekilde burayı hizmet alanı olarak oluşturdunuz” dedi.



AİLELER ÇOCUKLARINI GÜVENLE EMANET EDEBİLECEK

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde ebeveynlerin çocuklarını günde 2 saat güvenle bırakabilecekleri Oyun Odası yer alıyor. Aileler çocuklarını alanında uzman personeller eşliğinde oyun odasına güvenle emanet edebilecek.



DERS ÇALIŞMA ALANLARI

Merkezde, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders çalışabilecekleri Etüt Odası bulunuyor. Ücretsiz internet hizmetinin sağlanacağı Etüt Odası 15 kişi kapasiteli. Evde interneti olmayan veya sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler ücretsiz bir şekilde bu alanı kullanabilecek.



ÜCRETSİZ DİYETİSYEN VE PSİKOLOG HİZMETİ

Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmeti de verilecek. Hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, adölesan(ergen) beslenmesi ve kilo yönetimi alanlarında hizmet verilecek.

KISA MOLA İLE ENGELLER AŞILACAK

Engelli bir yakını veya çocuğu bulunan ailelerin günlük yaşamdaki işlerini kolaylaştırmak, kendilerine vakit ayırmalarına olana sağlamak ve çocukların keyifli vakit geçirmesi amacıyla Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren Kısa Mola’nın ikinci şubesi Cumhuriyet Yaşam Merkezi’nde açıldı.