Ölmez: OSB’yi sahiplenmeliyiz

MİLLETVEKİLİ HÜLAGÜ EŞLİK ETTİ
AKP ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını mahalle mahalle gezerek sürdürüyor. Erol Ölmez’e önceki günkü ziyaretlerinde AKP Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü de eşlik etti. Başkan Adayı Ölmez ve Milletvekili Prof.Dr.Hülagü Terziler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
“ÜRETMEYE İHTİYACIMIZ VAR”
Kandıra’da yeni dönemde yapılacak proje ve çalışmaları anlatan Erol Ölmez, “Kandıra olarak OSB’yi sahiplenmemiz lazım. Oraya ürün, hayvan yetiştirip para kazanmalıyız. ‘Biz OSB’de kaç paraya çalışırız’ diye bir düşünceye ihtiyacımız yok. Üretmemiz gerekiyor. Kandıra’yı yukarıya kendi değerlerimizle çekeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.