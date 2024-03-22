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Kocaman: Kocaeli Adliyesi, Kartepe’ye geliyor  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yeni dönemde Kocaeli Adliye binasının Kartepe’ye taşınacağını belirterek, ilçenin vizyon kazanacağını söyledi.  

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Kocaman: Kocaeli Adliyesi, Kartepe’ye geliyor  
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BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen, proje ve çalışmalarını anlatan Kocaman, büyük ilgi görüyor. Mustafa Kocaman’ın son durağı Dumlupınar Mahallesi oldu. Burada Casaba Residence Evleri sakinleri ile buluşan Başkan Kocaman, yeni dönemde yatırımların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile devam edeceğini söyledi.

“KARTEPE VİZYON KAZANACAK”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ayrıca şunları söyledi: “İlçemizi yakından ilgilendiren bin dönümlük alanda Millet Bahçesi’nin çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlamasını bekliyoruz. Ayrıca Millet Bahçesi içerisinde Kocaeli Adliye binası da yapılacak. Bu projelerin tamamlanması ile Kartepemiz ayrı bir vizyon kazanacak.

“METRO DA YAPILACAK”

Körfez ilçesinden başlayarak Derince, İzmit ve Kartepe’ye kadar gelecek olan metro projesi yeni dönemde başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile birlikte yapılacak metro projesi 35 km uzunluğunda olacak ve hatta 24 istasyon yer alacak. Günlük 490 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.”

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22 Mar 2024 - 19:54 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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