Kocaeli'de 10 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (23 Mart Cumartesi) Kandıra, Kartepe, Başiskele, Körfez, Gölcük, İzmit, Gebze, Derince, Çayırova ve Karamürsel olmak üzere 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgeler şu şekilde:
|KANDIRA
|DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI, SUCUALİ, YUSUFÇA
|AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|23.03. 2024
|09:00
|15:30
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE
|ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER
|23.03.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, YESILYURT, YEŞİLYURT
|BABAYİĞİT SK., BAGLI, BAĞLI SK., BEYAZ, BUKET, BUKET SK., CENNET KUSU, CENNET KUŞU SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, DIYAR, DİYAR SK., ECEGÜL SK., GALIP ERENOGLU, GALIP ERENOGLU CD., GALİP ERENOĞLU CD., GÖNÜLLÜ SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, HÜDA SK., HÜRLER CD., ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KARAYEMİŞ SK., KORKMAZ SK., KUSBURNU, KUŞBURNU SK., LADEN SK., MAVI, MEHMET KASIM SK., MEVLANAM CD., ONUR SK., ORMAN DEPOSU SK., ORTADİL SK., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SÜRMELİ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., ŞUHEDA SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., UZUNLAR, UZUNLAR SK., YAĞMUR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK.
|23.03.2024
|09:00
|11:30
|BAŞİSKELE
|KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM
|AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD., GARDENYA SK., GÖKSU SK., HACILAR SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., SADIK SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YÜCE SK.
|23.03.2024
|13:30
|16:00
|KÖRFEZ
|BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY
|ADNAN KAHVECİ CD., AKSU SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ASLI SK., ATLI SK., AVCI SK., BEYAZIT, BODUR SK., CANBAY SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DEMIRKOL, DEMİRKOL SK., ELMALI SK., EMEL SK., ERIS, ERİŞ SK., FETIH, FETİH CD., GARP SK., GİZEM SK., GÜLDEN SK., HACI MUHARREM SK., HİCRET CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KARANFİL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MEYDAN SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., POLIS, POLİS SK., SEHER SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK.
|23.03.2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD.
|23.03.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|AKMEŞE CUMHURİYET, ÇAVUSOGLU
|ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK.
|23.03.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE
|AKDEMIR, AKSEMSEDDIN, ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., BAGDAT, BALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BESIK, BEYAZ GÜL SK., BILDIRCIN, BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEM SULTAN, CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DUT SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., EMRAH, EMRAH SK., ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, GAZI, GAZI CD., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HAREM SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., IZMIT., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., KARANLAR, KARATAY SK., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KULELI, KURTBEY SK., LAÇİN SK., MELEK, MELEK SK., MINE, MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, ÖNDER, ÖNDER SK., PLATIN, PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SARAYBAHÇE, SEHERYELI, SERÇE SK., SIMGE, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAŞKIN SK., TUNALI SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAĞCILAR SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK.
|23.03.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ
|AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|23.03.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY
|ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER
|23.03.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM
|2122., 2123. SK., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2126. SK., 2134. SK., 2135. SK., 2135/1. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137/1. SK., 2138., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD.
|23.03.2024
|10:00
|13:00
|DERİNCE
|YAVUZ SULTAN
|DİLEK SK.
|23.03.2024
|10:00
|17:00
|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI
|708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ATMACA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY SENOL, ÇINAR SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DENIZ, DERYA SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., EKİN SK., ELZEM CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KUM, MERVE SK., NAZ SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., PAPATYA SK., SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK CD., ŞİMAL SK., TUNÇ, UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK.
|23.03.2024
|09:00
|17:00
|ÇAYIROVA
|ŞEKERPINAR
|MARMARA CD.
|23.03.2024
|09:00
|12:00
|ÇAYIROVA
|ŞEKERPINAR
|TURGUT, TURGUT SK.
|23.03.2024
|09:00
|12:00
|ÇAYIROVA
|ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK
|220., 220. SK., 229., 229. SK., 231., 231. SK., 233., 235. SK., 237. SK., 239. SK., 239/1., 239/1. SK., 239/2., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 243/3., 243/3. SK., 251/1. SK., 251/2. SK., 251/3., 251/3. SK., 251/4., 251/4. SK., 251/5., 251/5. SK., 255/1. SK., 272. SK., 369. SK., ASIK VEYSEL CD., İSTİKLAL CD., MURAT ÇOBANOĞLU CD., RAHMI DIBEK CD.
|23.03.2024
|09:00
|13:00
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE
|1035 SK., 1036 SK., 1045., 1119., 1122. SK., 1126. SK., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1141. SK., 1146., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068., 2068. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2077. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2144. SK., 2145. SK., 233. SK., 269. SK., 338. SK., 344. SK., 715. SK., 716. SK., 833., AHUDUDU SK., AKKAYALAR SK., AKYA SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ANAFARTALAR, ANEMON SK., ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., AYNALI SAZAN SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BEGONYA, CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇESMEALTI CD., ÇEŞME SK., ÇEŞMEALTI CD., ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI SK., DAROVA SK., DEDE KORKUT, DENİZ SK., DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DÜLGER SK., DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., ERGÜL SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., FİDAN SK., FUNDA SK., GÜLLÜK SK., GÜZELYALI CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HANIMELİ SK., HASBEYLER YAYLASI SK., HATIRA SK., HİSAR SK., HOCALIBAĞLAR CD., HÜRMET SK., HÜSEYİN YILMAZ SK., IPEK, ISPARI, İSKELE SK., İSPARİ SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., İZMİT CD., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KADİFE SK., KALKAN SK., KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARAKESTANE CD., KARBEYAZ SK., KARSIBASI, KARTOPU, KELEBEK SK., KEVSER SK., KOLYOZ, KONCA YOLU, KORDONBOYU, KUMYALI, KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MERCAN SK., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MORSALKIM SK., MÜMİN YILDIZ SK., OKUL YOLU CD., ORFOZ SK., ORKIDE, ORKİNOS SK., ORTANCA SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., PELTEK SK., PETUNYA SK., PİR SULTAN CD., PİYALE PAŞA BULVAR, POSTANE SK., REYHAN SK., REZENE, SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAHRA SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SAMYELİ SK., SARDALYA SK., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SELANİK CD., SELVİCİK CD., SİNERİT SK., SUNNİBABA SK., ŞAFAK SK., TAŞÇI BURUN CD., TEKİR SK., TOMURCUK SK., UMUT REIS, UYURSU, UYURSU CD., YABANGÜLÜ SK., YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYIN SK., YENİBAHAR SK., YONCA, YONCA SK., YUNUS SK., ZÜBEYDE HANIM CD.
|23.03.2024
|11:00
|13:00
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ATATÜRK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, DEĞİRMENDERE MERKEZ, EREGLI, EREĞLİ, IHSANIYE, KARAPINAR, KAYACIK, KÖRFEZ, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YUKARI
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|23.03.2024
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