Moskova'da konser salonuna saldırı: Ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu görülüyor.



Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi.

SALDIRININ ARDINDAN BİNADA İKİ PATLAMA YAŞANDI VE ÇATIŞMA ÇIKTI

Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, konsere giden büyük bir kalabalığın salondan kaçmaya çalıştığı ve ardından silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

İNSANLAR MAHSUR KALDI

Rus basını, yangının binanın büyük bir kısmını kapladığını, içeride ve binanın çatısında hala insanların mahsur kaldığını. Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi gönderildi.

Saldırının ardından başkentteki tren istasyonlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA: UKRAYNA'NIN KARIŞTIĞINA DAİR DELİL YOK

Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak “görüntülerin korkunç” olduğuna dair bir açıklama yaptı.“­Düşüncelerimiz kurbanlarla” denilen açıklamada Moskova’daki ABD’lilerin bulundukları yerlerde kalmaları istendi.Beyaz Saray, saldırılara şu an için Ukrayna’nın karıştığına dair bir delil olmadığını ifade etti.

WASHINGTON UYARMIŞTI

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart’ta Rusya'nın başkentinde aşırılıkçıların büyük bir saldırı planı yaptığını belirterek vatandaşlarını uyarmıştı.

"Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova'da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir" denilen açıklamada, saldırı planıyla ilgili detay verilmemişti.



HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı ilk açıklamada “büyük bir trajedi yaşandığını” kaydetti. Saldırıda ölenler olduğunu doğrulayan Sobyanin, taziye dileklerini bildirdi.

Sobyanin Moskova'da tüm büyük ölçekli spor, kültür ve diğer kamu etkinliklerinin iptal edileceğini söyledi.

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, olayı bir terör saldırısı olarak niteledi.

Kaynak: cumhuriyet