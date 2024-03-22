Acun Ilıcalı Fenerbahçeli ismi transfer etti

Aralık 2018’den beri Fenerbahçe’de şef scoutluk görevini üstlenen Batuhan Hakcıl yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye transferini duyuran Hakcıl yaptığı paylaşımda "Beş senedir görev aldığım Fenerbahçe SK'deki yolculuğumun sonuna geldim. Bundan sonra beni çok heyecanlandıran bir proje olan Hull City'nin başarıları için azimle çalışacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Batuhan Hakcıl özellikle son dönemlerde Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı pek çok geleceği parlak ismin sarı-lacivertlilere katılmasında katkı sunmuştu.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.