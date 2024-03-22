22 Mar 2024 - 22:22- Asayiş G:

Eski belediye başkanı Ahmet Levent hayatını kaybetti

Bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi gören Eski belediye Başkanı Ahmet Levent tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HABER MERKEZİ
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Eski belediye başkanı Ahmet Levent hayatını kaybetti mask
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Doğru Yol Partisi'nden üç dönem İhsaniye Belediye Başkanlığı yapan, sonrasında ise Demokrat Parti Gölcük  İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Levent, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmıştı.  Ardından yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Levent,  İstanbul’da tedavi altına alınmıştı. Ancak İstanbul'daki hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Levent Cumartesi günü İhsaniye  Yeni Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 
# ahmet levent, Gölcük, doğru yol partisi, yeni, ilçe

22 Mar 2024 - 22:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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