Eski belediye başkanı Ahmet Levent hayatını kaybetti

Doğru Yol Partisi'nden üç dönem İhsaniye Belediye Başkanlığı yapan, sonrasında ise Demokrat Parti Gölcük İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Levent, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmıştı. Ardından yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Levent, İstanbul’da tedavi altına alınmıştı. Ancak İstanbul'daki hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Levent Cumartesi günü İhsaniye Yeni Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.