Doğru Yol Partisi'nden üç dönem İhsaniye Belediye Başkanlığı yapan, sonrasında ise Demokrat Parti Gölcük İlçe Başkanlığı yapan Ahmet Levent, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmıştı. Ardından yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Levent, İstanbul’da tedavi altına alınmıştı. Ancak İstanbul'daki hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Levent Cumartesi günü İhsaniye Yeni Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
22 Mar 2024 - 22:22- Asayiş Güncelleme:
Eski belediye başkanı Ahmet Levent hayatını kaybetti
Bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi gören Eski belediye Başkanı Ahmet Levent tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.