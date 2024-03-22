Karabük'te Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki skandalında yeni gelişme

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı. Birçok Türk öğrenci Karabük’teki yabancı öğrenci sayısındaki artıştan yakınırken, Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu iddia edilen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ tarafından servis edilen sınıf listesindeki öğrencilerin, çoğunun Afrika kökenli olduğu dikkat çekiyor.

İTİRAF SAYFASINDA VAHİM İDDİALAR

Karabük Üniversite’nin itiraf sayfasında yer alan paylaşımlarda, Türk erkek ve kız öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle yaşadıkları ilişkilerin ardından HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gittiği iddia edildi. Ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ÇAD'IN EN İYİ ÖĞRENCİLERİNİ ALMAYA ÇABALIYORUZ"

Hastalık iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, üniversitedeki Afrikalı öğrenci sayısındaki fazlalık akıllara eski Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın 2022 yılında verdiği bir röportajı getirdi. O yıl üniversitede 1300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu aktaran Polat şu ifadeleri kullanmıştı; "4 senedir Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz. Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var" diye konuştu.

"AFRİKA'YI KARABÜK'E TAŞIYACAKLAR"

Polat, üniversitenin Karabük'e büyük katkı sağladığına işaret ederek şunları kaydetmişti; "Bizim derdimiz ekonomi değil, bizim derdimiz kaliteli eğitim. Ekonomi bu işin yan çıktıları. Tabii ki 50 bin öğrenci bu şehre çok büyük katkılar sağlıyor. Özellikle uluslararası öğrenciler birçok iş yerinde kendi ülkeleriyle çalışmalara başladılar. Burada eğitim alan uluslararası öğrenciler ülkelerine gittiğinde buradaki iş insanlarıyla iş birliği içerisinde olacaklar. Bizim 5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar. Bunu göreceğiz."

Kaynak: yeniçağ