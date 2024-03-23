Bir derece soğukta bir poşet sebze için saatlerce beklediler

İstanbul’da yaşayan Yozgatlı bir iş insanı, ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı olarak domates, salatalık, patates, soğan, sarımsak dağıtımı yapmak istedi. Mersin’den bir TIR dolusu sebzenin Çapanoğlu Büyük Cami ile Fatih Cami arasındaki bölgede sabah saat 10.00’da dağıtılacağı bildirildi.Vatandaşlar, sabah saatlerinde devam eden kar yağışına aldırış etmeden dağıtımın yapılacağı bölgeye gelmeye başladı. Ancak, aracın yolda arıza yapmasından dolayı dağıtımın Cuma namazının ardından yapılacağı açıklandı. Vatandaşlardan bazıları yapılan anonsa rağmen Fatih Cami bölgesinde beklemeye devam etti. Evlerine gidenler ise saat 12.00’dan itibaren yeniden toplanmaya başlandı. Bir derece sıcaklıkta bekleyen ihtiyaç sahiplerinden bir bölümü gelen sebzenin poşetlenmesine de yardımcı oldu.

POŞETLERİ ALABİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Uzun bir bekleyişten sonra poşetlenen sebzenin dağıtımına başlanmadan önce polis tarafından vatandaşların sıraya geçmeleri yönünde anonslar edildi. Anonslara itibar etmeyen vatandaşlar, dağıtımın başlamasıyla birlikte ayrı ayrı poşetlere konulan sebzelerden alabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.