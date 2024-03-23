Kocaeli nüfusundan daha fazla genç boşta!

Türkiye için genç bir nüfusa sahip ülke diyoruz.

Ama bu durum yavaş yavaş yok olmaya başladı.

Yapılan araştırmaya göre genç nüfusun artışı azda olsa 2050 yılına kadar devam edecek, 2050 yılında nüfus sabitlenecek ve nüfusun azalma dönemi başlayacak.

Bu dönemden sonra Türkiye yavaş yavaş yaşlılık krizine girecek.

Yani genç nüfusa iyi bakmalıyız, bu nüfusu iyi değerlendirmeliyiz.

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Türkiye’de gençler için uygulanan politikaların gerçeği yansıtmadığı görülüyor. Yani genç işsizliğinin çözümüne yönelik ulusal politikalarını yeniden gözden geçirmek icap ediyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2 milyon 525 genç ne okuyor ne de çalışıyor... Bu kişilerin toplam gençler içindeki payı ise yüzde 21.4... Sözcü’deki haberi birlikte okuyalım;

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“Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki nüfus 11 milyon 796 bin. Bu kişilerin 2 milyon 525 bini ise ne eğitimde ne de iş piyasasında yer alıyor.

KADINLAR DAHA FAZLA

Bu gençlerin 99 bini okuma yazma bilmiyor. 990 bini lise altı bir okuldan, 628 bini ise liseden mezun. Mesleki veya teknik lise diplomalı 457 bin genç ve yükseköğretim mezunu 352 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda... Boşta olan gençlerin 893 erkek, 1 milyon 631 bini ise kadınlardan oluşuyor.

AVRUPA'DA DURUM...

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2023 verilerine göre yüzde 21.4. Peki, Avrupa ülkelerinde Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı kaç? Türkiye kaçıncı sırada? Bu konuyla ilgili AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın son verisi 2022 yılına ait, bir sonraki veri Mayıs 2024'te açıklanacak.

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2022 yılında AB ortalamasında ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 9,6. Türkiye listedeki 34 ülke içinde zirvede yer alıyor. Bu oranın en yüksek olduğu AB ülkesi ise yüzde 17,5 ile Romanya. En düşük ise yüzde 2,8 ile Hollanda. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı diğer ülkelerde ise şöyle: İtalya yüzde 15,9; Yunanistan yüzde 10,7; Fransa yüzde 10,1 ve Almanya yüzde 6,8.

GENÇ İŞSİZLER ARTIYOR

2023 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de yaşayan 11 milyon 796 bin gençten 5 milyon 387'si iş gücü piyasasında ve bunların 4 milyon 539 bini çalışırken 884 bini işsiz. İş gücüne dahil olmayan 6 milyon 410 bin genç var. Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 15.7 seviyesinde.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12.5 kadınlarda ise yüzde 21.7... Hem okula gitmeyip hem de istihdam piyasasında olmayan 2 milyon 525 bin genç ile 848 bin işsiz genç sayısı toplandığında 2023 yılı sonu itibariyle 3 milyon 373 bin gencin çalışmadığı görülüyor. Bu Türkiye'de neredeyse her 3 gençten birinin boşta olduğu anlamına geliyor.”

KOCAELİ NÜFUSUNDAN FAZLA

Gençlerle ilgili yapılan değerlendirmeyi yukarıda okudunuz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2 milyon 525 genç ne okuyor ne de çalışıyor...

Yani bu sayı 2 milyon 102 bin 907 kişi olan Kocaeli nüfusundan daha fazla.

Sanayiciler, nitelikli eleman bulamamaktan yakınıyor.

Gençler, iş bulamamaktan yakınıyor.

Demek ki ortada bir sorun var.

Demek ki, Türkiye’nin eğitim politikasında bir yanlışlık var.

Gençler, üniversite kapılarına yığılmış durumda, üniversiten mezun olanlar iş bulamamaktan yakınıyor.

Bir de üstüne üstlük Avrupa’ya beyin göçü yaşanıyor.

Bir yandan gençler işsiz, bir yandan da fırsatını bulan gençler yurt dışına gidiyor.

Yani Türkiye, genç nüfusundan yararlanamıyor.