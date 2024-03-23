Çiftçi, “Fatih Sultan Mehmet Parkı’nı revize edeceğiz”  

31 Mart Yerel seçimlerine 10 günden kısa bir süre kala, çalışmalarına devam eden ve sürekli Çayırovalılarla iç içe olan Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, son olarak Fatih Sultan Mehmet Parkı’ndaki kafeteryada ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Programa kortej şeklinde yürüyerek geçen Cumhur İttifakı heyeti kafe önünde konfeti, meşale ve tezahüratlarla karşılandı. Çay sohbetine Başkan Çiftçi’nin yanı sıra AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, meclis üyesi adayları ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi.

PROJELER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Akkuş ve Sarıdede’nin selamlama konuşmalarıyla başlayan programda Bünyamin Çiftçi’nin görev süresi boyunca yaptığı ve yeni dönemde hayata geçireceği projelere yönelik bir sinevizyon gösterimi de gerçekleştirildi. Sinevizyonun ardından programda söz alan Başkan Çiftçi, yeni dönemde hayata geçireceği projelerden söz ederken, Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yapılması planlanan çalışmayı da anlattı. Bünyamin Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi; “Fatih Sultan Mehmet Parkımızın alanını büyüterek, halkımızın keyifle vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanına dönüştüreceğiz. Yeşil alan üretmeye ve güzel parklar yapmaya devam edeceğiz. Bu parkı yeniden revize edeceğiz. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne kadar parkımızı uzatarak, burada güzel bir mesire alanı oluşturacağız.” Çiftçi’nin projesi, vatandaşlardan büyük alkış alırken program soru cevap kısmıyla sona erdi.