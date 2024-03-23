Çiftçi, “Fatih Sultan Mehmet Parkı’nı revize edeceğiz”  

31 Mart Yerel seçimlerine 10 günden kısa bir süre kala, çalışmalarına devam eden ve sürekli Çayırovalılarla iç içe olan Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, son olarak Fatih Sultan Mehmet Parkı’ndaki kafeteryada ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Programa kortej şeklinde yürüyerek geçen Cumhur İttifakı heyeti kafe önünde konfeti, meşale ve tezahüratlarla karşılandı. Çay sohbetine Başkan Çiftçi’nin yanı sıra AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, meclis üyesi adayları ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi.
PROJELER BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Akkuş ve Sarıdede’nin selamlama konuşmalarıyla başlayan programda Bünyamin Çiftçi’nin görev süresi boyunca yaptığı ve yeni dönemde hayata geçireceği projelere yönelik bir sinevizyon gösterimi de gerçekleştirildi. Sinevizyonun ardından programda söz alan Başkan Çiftçi, yeni dönemde hayata geçireceği projelerden söz ederken, Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yapılması planlanan çalışmayı da anlattı. Bünyamin Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi; “Fatih Sultan Mehmet Parkımızın alanını büyüterek, halkımızın keyifle vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanına dönüştüreceğiz. Yeşil alan üretmeye ve güzel parklar yapmaya devam edeceğiz. Bu parkı yeniden revize edeceğiz. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne kadar parkımızı uzatarak, burada güzel bir mesire alanı oluşturacağız.” Çiftçi’nin projesi, vatandaşlardan büyük alkış alırken program soru cevap kısmıyla sona erdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.