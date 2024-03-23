23 Mar 2024 - 01:34- Spor G:

Milli takımımız Macaristan'a 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Milli takımımız Macaristan'a 1-0 mağlup oldu mask

Başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanan mücadelede Macarlar milli takımımızı 1-0 mağlup etti.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan kaydetti.Millilerimiz ikinci hazırlık maçında 26 Mart Salı günü Avusturya ile karşılaşacak.

Macaristan: Gulacsi, Balogh (Dk. 67 Dardai), Lang, Attila Szalai, Nego (Dk. 46 Bolla), Adam Nagy (Dk. 61 Styles), Schafer, Kerkez (Dk. 61 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 80 Kleinheisler), Szoboszlai, Varga (Dk. 80 Adam)


Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 77 Can Uzun), Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz (Dk. 27 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Orkun Kökçü (Dk. 61 Arda Güler), Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Enes Ünal (Dk. 61 Yusuf Yazıcı)
# türkiye, yüksek

23 Mar 2024 - 01:34 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.486.473 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL