Kentsel Dönüşüm hak sahiplerini buluşturan iftar

239 KONUT VE 39 DÜKKAN

Derince Deniz Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli adımlar atılırken, üç etaplı olarak gerçekleştirilen projenin ilk etabında ihale süreci geride kaldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların yakın zamanda başlayacağı bölgeye 239 konut ve 39 dükkan inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde devam eden çalışmalarla Deniz Mahallesi’nde yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atılacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün süreçle ilgili detaylı bilgi vermek için kentsel dönüşüm projesindeki hak sahipleri ile iftar programında bir araya geldi.

ÜÇ ETAPTAN OLUŞUYOR

Yelken Kafe’de gerçekleşen iftar programına katılan Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin yaptığı konuşmada “Belediye Başkanımız Zeki Aygün’ün büyük çaba harcayarak bugünlere getirmiş olduğu bu projenin tamamlanması ve inşallah sonraki 2. ve 3. ada etaplarında da kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek için sizlerden destek istiyorum. Zeki Ağabeyimiz daha bir çok projenin yapılması ve oluşturulması için bayrağı bize devredecek inşallah. Bizler de sizlerin desteğiyle bu görevi hiç durmadan ve yorulmadan layıkıyla yerine getireceğiz” dedi.

MÜJDELİ HABERİ PAYLAŞTI

Katılımları dolayısıyla Deniz Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptığı konuşmada “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Derince’miz için bir çok proje inşa ettik. Kentsel dönüşüm noktasında Araptepe’yi tamamladıktan sonra Deniz Mahallesi Makasbaşı Mevkii’nin dönüşümü için ilk olarak sizlerle bir araya geldik. Sizlerin desteğiyle Ankara'da yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün sizlere çok yakında inşaat sürecinin başlayacağı müjdesini paylaşıyorum” dedi. Konuşmasında yaptıkları projelere de değinen Başkan Aygün “Bizler halka hizmet için göreve geldik. Elimizden geldiğince hizmet ve eser belediyeciliği anlayışıyla tüm alanlarda projeler ürettik. Şimdi de bundan sonraki süreçte bayrağı devralacak olan İbrahim kardeşimiz için sizlerden kendisine destek vermenizi istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.