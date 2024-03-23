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Marmaris'te deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.92 km olarak kaydedildi.

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Marmaris'te deprem mask

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
# acil

23 Mar 2024 - 08:29 - Asayiş

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