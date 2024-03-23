Ali Taştan, "KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan’ın açıklamasında,

" Seçim sath-ı mahaline girmiş bulunmaktayız. Siz değerli seçmenlerimiz Kocaeli’mizi yönetecek belediye başkanlarını seçeceksiniz.

Son günlerde fazlasıyla duyduğumuz Partimizin adını zikrederek özelikle İzmit ve Derince İlçesinde Yeniden Refah Partisi’ne oy verirseniz CHP seçimi kazanır, diyerek ortalıkta dolaşan bizlerin zavallılar olarak adlandırdığımız kişileri esefle kınıyoruz. CHP ile iş birliği yapılmıştır gibi tamamen yalan haberler ortada dolanmaktadır. Bunları konuşanların da kendilerine ne kadar güvendiğini görmüş oluyoruz. Takdiri siz değerli hemşehrilerimize bırakıyoruz.

Korkunun Ecele Faydası Yok!

Yeniden Refah Partisi tüm seçim bölgelerinde münferit olarak seçime girmiş ve Her Seçim bölgesinde büyük bir teveccüh alarak Seçim sonuçlarında görülecektir ki Kazanacağız! Bilmenizi isteriz ki Yeniden Refah Partisi her hangi bir partiyi kazandırmak veya kaybettirmek için kurulmuş bir Parti değildir.

Yeniden Refah Partisi tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’nin tüm ilçelerinde olduğu gibi İzmit ve Derince’ de seçimlerin en favori partisidir.

Kıymetli hemşerilerimiz Yeniden Refah Partisi’nin geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarının teminatıdır.

Emeklilerin isyanını, getirdiğiniz ekonomik bunalımı vatandaşı CHP ile korkutarak çeviremezsiniz. Yeniden Refah Partisi burada ve bu adaletsizliğe son verecek.

Tüm adaylarımızla kendi imkanlarımızla hiç bir Belediye desteği olmadan gece gündüz sahalardayız. Seçmenimizin en doğru kararı vereceğinden eminiz.

Tekrar belirtmek isteriz ki Yeniden Refah Partisi hiç bir İttifakta bulunmadan kendi dik duruşuyla 2024 yerel seçimlerin en büyük favori partisidir.

Hayra motor, şerre fren olma görevimizi en iyi şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da Kocaeli’mizi, Tüm İlçelerimizi Yeniden Refah Partisi’ne teslim edeceğinden eminiz. Vatandaşlarımıza güveniyor verecekleri her türlü kararın bizlerde en iyi şekilde arkalarında duracağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz."