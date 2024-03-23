Ses yalıtımlı odada yıllarca çocukları istismar eden Metin Şenay için yüzlerce yıl hapis istendi

Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, İstanbul Bağcılar’da sucu Metin Şenay’ın (60) dükkânında ses yalıtımlı bir odada çocuklara 10 yılı aşkın süredir cinsel istismarda bulunması ülkede infial yarattı. Her ayrıntısı kan donduran istismar zinciri, 24 Mayıs 2023’te 11 yaşındaki M.Y’nin okul çıkışı eve geç kalması üzerine aile kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada Yenimahalle Mahallesi’nde Metin Su isimli su dükkânı bulunan Metin Şenay’ın, M.Y’yi minibüsüne bindirerek dükkânına götürdüğü tespit edildi. Dükkâna giren ekipler, M.Y’yi gizli odada buldu. Metin Şenay, 25 Mayıs 2023’te tutuklandı. Dükkânda çocuklara ait istismar görüntüleri ele geçirildi.

Hazırlanan iddianamade Şenay’ın bir mağdura 2011 yılında henüz 5 yaşındayken cinsel saldırıda bulunmaya başladığı, bu saldırının 2021 yılına kadar çocuk felç geçirene dek devam ettiği, yaşları 10 ve 11 olan iki kardeşe ise 2019’dan 2023’e kadar cinsel saldırıda bulunduğu, çocukların seslerinin duyulmaması için duvarları süngerle kapladığı ve duvarlara, “Sözümü dinlemezsen çok acı veririm, gerekirse öldürürüm” şeklinde tehdit içerikli notların asılı olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Şenel’in mağdur çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu anları kayda aldığı da anlatıldı.

4 çocuk bulundu

Şenay’ın son mağdur çocuğa yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği ve üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini beyan ettiği kaydedildi. İddianamede, Şenay’ın 2009 yılında kız çocuğuna istismarda bulunmaktan yargılandığı, 3 yıla yakın bir süre tutuklu kaldığı, verilen hapis cezasının ise Yargıtay tarafından bozularak beraatına karar verdiği anlatıldı.

İddianamede Metin Şenay’ın 4 mağdura yönelik işlediği suçlar nedeniyle, her bir mağdur yönünden toplamda 82.5 yıldan 244 yıl 5 aya kadar hapis cezası ve çocukların 12 yaşını doldurmamış olmaları nedeniyle de toplam 216 yıldan az olmamak üzere hapsi istendi. Sanığın, kamuya karşı işlediği “Müstehcenlik” suçundanda da 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini istendi.

Kaynak: CUMHURİYET