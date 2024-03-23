Yasin Özlü’ye gençlerden destek

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M. Yasin Özlü, gelecek dönemde Başiskele’de gençlere yönelik hizmet ve eserlerin daha da artarak devam edeceği müjdesini verdi. Başiskele’de gençlerin ‘Yasin abisi’ olarak her zaman yanlarında olan ve kardeşlerinin engin fikirlerine önem veren Belediye Başkanı M.Yasin Özlü, Yeşilkent Mahallesi’nde ikamet eden genç kardeşleriyle bir araya geldi.

GENÇLER YASİN ABİLERİNİN YANINDA

31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçime sayılı günler kala toplumun her kesiminden ve her yaştan Başiskeleli hemşehrisi ile kucaklaşan AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M.Yasin Özlü, son olarak AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Yeşilkent Mahallesi’ndeki bir kafede düzenlenen “Bizim Semtin Gençleri” programına katıldı.

HİZMET VE ESERLER DEVAM EDECEK

Genç kardeşleri tarafından büyük coşku ve tezahüratlarla karşılanan Özlü, yine gençlerin enerjisiyle seçime sayılı günler kala moral ve motivasyonunu arttırdı. Genç kardeşleriyle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden M.Yasin Özlü, belediye başkanı olarak son 5 yılda gençlere yaptığı yatırımlardan ve hizmetlerden bahsettikten sonra gelecek dönem gençlere yönelik hizmet ve eserlerin artarak devam edeceği müjdesini verdi.

“GÜZEL İŞLERİ HEP BERABER YAPTIK”

“Gençlerimizin enerjisi, üretkenliği ve coşkusu bugün olduğu gibi yarın da bizim en büyük motivasyon kaynağımız olacak” diyen Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü şöyle devam etti: “Gençlerimizi geleceğe hazırlarken onlara nasıl daha iyi seçenekler ve olanaklar sunabiliriz diye ciddi gayretimiz oldu. Bu ciddi gayretimizin sonucunda da çok güzel işleri hep beraber yaptık. Yasin abiniz olarak derdim sadece yol yapmak, yol açmak, sadece çöpleri toplamak değil. Benim derdim bu ülkenin geleceğini inşa edecek genç kardeşlerimi geleceğe hazırlamak.”