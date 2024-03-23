Hürriyet Topçular Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında buluştu 

İzmit Belediyesi, Ramazan ayında her gün farklı mahallelerde halk sofraları kurmaya devam ediyor. Son olarak Topçular Mahallesi’nde gerçekleşen halk iftarına bölge sakinleri ilgi gösterdi. Şeref Meydanında gerçekleştirilen iftar programına katılan İzmitliler Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

“SİZİN PARANIZI DOĞRU KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İftar öncesi konuşan Başkan Hürriyet, “3 yıldır halk iftarlarını geleneksel hale getirdik. Bu yıl çok şükür birçok mahallemizde halk iftarında vatandaşlarımızla bir arada olmak nasip oldu. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Rabbim bu müstesna ayda gönlünüzde ne varsa onu nasip etsin. Rabbim dualarınızı, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hayırlı ömürlerle bayrama erişmek nasip olsun. Ramazan aylarında bu güzel dayanışma çok kıymetli. Göreve geldiğimizden bu yana sizin paranızı doğru kullanmaya çalışıyoruz.

“HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Açmış olduğumuz Aşevi sayesinde geçen sene daha kısıtlı olan halk iftarlarımızın sayısını bu sene daha da arttırdık. Mobil Aşevimizin de desteğiyle kendi öz gücümüzü kullanarak daha fazla insanla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Mecliste çoğunluğumuz olmamasına rağmen kütüphanelerimiz, kreşlerimiz, dershanemizle ücretsiz yaptığımız birçok hizmetle halkın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ranta değil halka çalışıyoruz. Kent Lokantasıyla, Gülümse Kafelerle ve birçok ücretsiz hizmetle size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkımıza hizmetlerimiz devam edecek” dedi.