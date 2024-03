Halk Tv'nin yaptığı habere göre, deprem gerçeğiyle geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' ile bir kez daha hatırlayan Türkiye, olası büyük Marmara Depreminin korkusuyla yaşıyor. Bu deprem tüm belediyecilik anlayışının da deprem odaklı değişmesi gerektiğine işaret ediyor.

En çok, Türkiye'nin ve bölgenin ekonomi alanında can damarı olan İstanbul'u etkilemesi beklenen depreme karşı korku ve endişeler de her geçen an giderek artıyor.

İngiliz gazetesi The Economist de yayınladığı haberde İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin korkutan bir analizi paylaştı.

2030 YILINDAN ÖNCE OLMASI BEKLENİYOR

Uzman görüşlerine yer verilen haberde 2030 yılından önce İstanbul'da 7,0 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme ihtimalinin yüzde 60'ın üzerinde olduğu belirtildi.

Belediye Başkanlığı içim yarışa giren adayların da depreme karşı neler yapacağı merak konusu haline geliyor. The Economist’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik haberinde seçimlerin belirleyici unsurunun deprem hazırlığı olduğuna dikkat çekildi.