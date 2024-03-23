- Ekonomi

Motorine indirim geldi

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzer 1 lira indirim geldi.

Motorine indirim geldi mask

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar  benzin ve  motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda bugün itibarıyla 1 liralık indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

Kaynak: HALK TV
# motorin, benzin, indirim

23 Mar 2024 - 10:17 - Ekonomi

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