Para artık çok daha pahalı: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 50'ye yükseltmesi, toplumun tüm kesimlerini etkileyecek yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu durum, durgunluk ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşanacağı bir ortam yaratıyor.

Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 50'ye yükseltmesi, toplumun tüm kesimlerini etkileyecek yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu durum, durgunluk ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşanması anlamına geliyor. Peki, bu durum kimleri nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 50'ye yükseltmesi toplumun tüm kesimlerini etkileyecek yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu durum, durgunluk ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşanmasına yol açabilir.

FAİZ ARTIŞININ MAĞDURLARI

Yurttaşlar: Kredi faizlerinin yüksekliği, borçlanmayı zorlaştırıyor ve dar gelirlileri daha da zor durumda bırakıyor.

KOBİ'ler: Finansman maliyetlerinin artması, KOBİ'lerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor.

Yeni İşletmeler: Finansman zorlukları, yeni şirketlerin kurulmasını engelliyor.

Sanayi: Borçlanma maliyetlerinin yüksekliği, sanayi üretimini olumsuz etkiliyor.

FAİZ ARTIŞI VE EKONOMİK GÖSTERGELER

Bireysel ve kredi kartı borçları: 2 trilyon 903 milyar lira

Batık tüketici kredileri: Yılbaşından bu yana 9,2 milyar lira artış

Kaynak: HALK TV