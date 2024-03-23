Para artık çok daha pahalı: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 50'ye yükseltmesi, toplumun tüm kesimlerini etkileyecek yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu durum, durgunluk ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşanacağı bir ortam yaratıyor.
Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 50'ye yükseltmesi, toplumun tüm kesimlerini etkileyecek yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu durum, durgunluk ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşanması anlamına geliyor. Peki, bu durum kimleri nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 50'ye yükseltmesi toplumun tüm kesimlerini etkileyecek yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu durum, durgunluk ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşanmasına yol açabilir.
FAİZ ARTIŞININ MAĞDURLARI
Yurttaşlar: Kredi faizlerinin yüksekliği, borçlanmayı zorlaştırıyor ve dar gelirlileri daha da zor durumda bırakıyor.
KOBİ'ler: Finansman maliyetlerinin artması, KOBİ'lerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor.
Yeni İşletmeler: Finansman zorlukları, yeni şirketlerin kurulmasını engelliyor.
Sanayi: Borçlanma maliyetlerinin yüksekliği, sanayi üretimini olumsuz etkiliyor.
FAİZ ARTIŞI VE EKONOMİK GÖSTERGELER
Bireysel ve kredi kartı borçları: 2 trilyon 903 milyar lira
Batık tüketici kredileri: Yılbaşından bu yana 9,2 milyar lira artış
Kaynak: HALK TV
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.