İşçiler merakla bekliyordu! Ford Otosan’dan cevap geldi

Ford Otosan'da belirli dönemlerde işçilere hediye olarak dağıtılan ve inisiyatifi fabrikaya ait olan tam altın bu yıl işçilere dağıtılmadı. Ford Otosan İşçi Bülteni sayfasına gönderilen mesajda altınların ne zaman dağıtılacağı merak konusu oldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYORDU

Ford Otosan işçilerinin Ford İşçi Bülteni adlı sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama da, “İyi akşamlar, yılbaşında 2 tam altın diye söylenti vardı. Sonra sendika dedi ki 1 altın var, 2. altını almaya çalışıyoruz diye bilgi verdiler. 3 aydır ya vereceğiz ya vermeyeceğiz diyemediler daha milletin borcu derdi var, zaten zor geçiniyoruz bir açıklama yapsınlar artık!" ifadelerine yer verildi.

İNSİYATİF ALARAK DESTEK SAĞLAMAYI ÖNEMSİYORUZ

İşçilerin meraklı bekleyişleri sürerken Ford Otosan'dan altınların akıbetine dair önemli bir açıklama geldi, Ford konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ford Otosan olarak toplu iş sözleşmesi yükümlülüklerimiz arasında yer almasa da, yeni araç projelerinin başarıyla devreye alınması gibi kritik projelerimizde zaman zaman inisiyatif alarak destek sağlamayı önemsiyoruz. Bu konuda standart bir takvim olmayıp bahsettiğimiz bu kritik proje tarihlerine ve sağlanan başarıya göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Bu konuda önceden söz verilmiş veya planlanmış bir durum bulunmamaktadır” denildi.