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ÜRETİM PERSONELİ ARANIYOR

Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. Üretim Personeli arıyor

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ÜRETİM PERSONELİ ARANIYOR mask

Yıldız Cam firmasının ilanı şu şekilde:

Fabrikamızın üretim kısmında çalıştırılmak üzere 18-40 yaş aralığında, askerlik şartı aranmayan erkek personel ihtiyacımız bulunmaktadır.

İletişim No: 0554 341 35 01
# eleman

23 Mar 2024 - 10:30 - Ekonomi

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