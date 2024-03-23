6 yavru kedi başları kesilerek öldürüldü!

'BU ÖLÜME NEDEN OLMUŞ ZİHNİYETİN ARAMIZDA DOLAŞTIĞINI BİLMEK İÇİMİZİ ACITIYOR'

​Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sitede 6 yavru kedinin başlarının kesilerek öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'ta toplanarak olay yerine girmek isteyen hayvanseverler ile site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginliğin ardından hayvanseverler adına açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Grup Başkanı Şebnem Erkan, "Son günlerde yaşanan ve bir tekrar haline gelmiş sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve ölümlerin bizi çok derinden kaygılandırdığını söylemek istiyoruz. İstanbul'da yaşanan Eros'un ölümü henüz taze bir yara halindeyken İnegöl’de kendi bölgemizde yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüş yasa boğmuştur. Söz konusu kedilerin henüz 4-5 günlük yavru olduklarından bahsediliyor. Bu ölüme neden olmuş zihniyetin aramızda dolaştığını bilmek içimizi acıtıyor. Mübarek ramazan gününde yavru kediler ile ellerini kana bulayan bu kişi bulunmalıdır. Sadece diğer dünyada değil bu dünyada da yaptığı caniliğin hesabını vermelidir" dedi.

'OLAY YERİ İNCELEME VE OTOPSİ RAPORU TALEP EDİYORUZ'

Yavru kedilerin ölümü ile ilgili otopsi yapılmasını talep ettiklerini belirten Erkan, "Bu tür vahşi eylemler sadece hayvanlara değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliği ve emniyeti için de bir tehdit oluşturuyor. O şahsın burada yaşaması çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için bir tehlikedir. Hayvanlara karşı yapılan şiddeti ve öldürülmelerini kabul etmiyoruz. Gerçekleşen 6 yavrunun ölümü ile ilgili geniş tespit, olay yeri inceleme ve otopsi raporu talep ediyoruz. Bu tür vahşi eylemlerin son bulması ve hayvanların güvenliğinin sağlanması için tüm yetkilileri ve toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: HALK TV