Rekabet Kurulu tarafından Yemek Sepeti'ne soruşturma başlatıldı. Üye işletmelerin faaliyetlerinin zorlaştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya ilişkin Rekabet Kurulu'ndan açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.03. 2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-12/211-M sayı ile karar vermiştir
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.