‘Kalan Başiskele’ye sahip çıkacağız’

İDDİASINI YİNELEDİ

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Yuvacık’ta 450 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar programında yine sert açıklamalarda bulundu. Mutlu, dün kent gündemine bomba gibi düşen iddialarını hatırlatarak, büyükşehir belediyesi eski başkanı Karaosmanoğlu’nun başkan olduğu dönemde 280 dönümlük bir araziyi yanındaki orman arazisi ile birlikte toplam 500 dönüm olmak üzere ‘üniversite kurmak için” eğitim alanına çevirdiğini iddia etti. Ardından vakıf kurup kendi vakfına 49 yıllığına tahsis ettiğini yineledi.

‘KALAN BAŞİSKELE’YE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Mutlu mevcut başkan ve Ak Parti Adayı Yasin Özlü’ye seslenerek, ‘Yasin Efendi seçime kadar bir hafta süren var. Geri al bu araziyi.’ dediğini hatırlatarak, ‘Far tutulmuş tavşan gibi kaldılar. Hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Elleri ayaklarına karıştı. Biri 8 dönüm diyor, diğeri 150 dönüm. Sanki deniz manzaralı demişiz gibi ‘Deniz manzaralı değil’ diyen var. Başka araziler de var demek ki, pot kırarak açıklamalar yapıyorlar. Biz ‘talan Başiskele’ istemiyoruz. Kalan Başiskele’ye hep birlikte sahip çıkacağız’ şeklinde konuştu.

‘KARAOSMANOĞLU KONUYU SAPTIRIYOR’

İftar programında konuşan ve konunun muhatabı büyükşehir belediyesi eski başkanı Karaosmanoğlu’nun açıklamalarına değinen SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ‘Sayın Karaosmanoğlu verdiği cevapta konuyu saptırıyor. Biz nereyi diyoruz, o nereden bahsediyor. O söylediğimiz konu çok ciddi bir konu, yanlıştır yalandır diyorlarsa çıksınlar ortaya bizi mahkemeye versinler. Biz de delilleriyle ortaya koyalım’ diye ifade etti.