Kocaeli Adliyesi taşınıyor

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen, proje ve çalışmalarını anlatan Kocaman, büyük ilgi görüyor. Mustafa Kocaman’ın son durağı Dumlupınar Mahallesi oldu. Burada Casaba Residence Evleri sakinleri ile buluşan Başkan Kocaman, yeni dönemde yatırımların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile devam edeceğini söyledi.
“KARTEPE VİZYON KAZANACAK”
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ayrıca şunları söyledi: “İlçemizi yakından ilgilendiren bin dönümlük alanda Millet Bahçesi’nin çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlamasını bekliyoruz. Ayrıca Millet Bahçesi içerisinde Kocaeli Adliye binası da yapılacak. Bu projelerin tamamlanması ile Kartepemiz ayrı bir vizyon kazanacak.
“METRO DA YAPILACAK”
Körfez ilçesinden başlayarak Derince, İzmit ve Kartepe’ye kadar gelecek olan metro projesi yeni dönemde başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile birlikte yapılacak metro projesi 35 km uzunluğunda olacak ve hatta 24 istasyon yer alacak. Günlük 490 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
N.a - BU BOLGEYE DAHA ONCELERI ADLIYE BINASI ILE BIRLIKTE IZMIT TEKI MERKEZ BANKASININ DA TASINACAGI SOYLENIYORDU.
Murat - Adliye İzmit ile Kartepe sınırında Kartepe Dumlupınara yapılacak çokta Kartepeye birsey katmaz. Yahyakaptan karşısı özel hastaneler, avm, otel vb. Başiskele sınırında Ovacık Mahallesinde bulunuyor. Başiskeleye bir katkısı yok. Adliyede aynı şekilde ilçe için çokta bir olumlu etki yapmaz. Kartepe önce tam bir ilçeleşsin eski belediyelerden oluşuyor ve ilçe çok kopuk
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.