AKNEYE NEDEN OLAN 6 GIDA

“Araştırmalar bazı gıdaların akneye neden olabildiğine işaret ediyor. Bu gıdalar inflamasyonu veya akne oluşumunda etkili bazı hormonları uyararak akneye neden olabiliyor. Akne (sivilce) dünya nüfusunun yaklaşık %10’unu etkileyen bir cilt durumu. Akne oluşumuna neden olan gıdalar:

1- Rafine tahıllar ve şekerler

Aşırı karbonhidrat tüketimi kan şekerini ve insülin düzeyini yükseltir. İnsülin androjen hormonların aktivitesini artırarak IGF-1 (İnsülin benzeri büyüme hormonu) hormonunu artırır. Bu da cilt hücrelerinin daha hızlı büyümelerini ve serum üretiminin artmasını sağlayarak akne oluşumuna yol açar.

2- Süt ürünleri

Süt ürünlerinin sıklıkla tüketilmesinin akne oluşumuyla bağlantılı olduğu gösterilmiş.

3- Fast Food

Düzenli olarak fast food tüketilmesi ile akne oluşumu riskinin artması arasında ilişki (korelasyon) bulunuyor.

4- Çikolata

Son çalışmalar çikolata tüketimi ile #akne oluşumu arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.

5- Whey protein tozu

Whey proteindeki amino asitler de vücudun insülin ve IGF-1 üretimini uyararak akne oluşumuna yol açabilir.

6- Hassas olunan gıdalar

Herkesin spesifik olarak bazı gıdalara hassasiyeti olabilir ve bunlar da akne oluşumuna yol açabilir. Hassas olunan gıdaların belirlenmesinde en etkili yöntem eliminasyon diyetidir.

Yukarıda sıralanan gıdalar akneye yol açarken aşağıdaki gıdalar ve mikro besinler de cildi temiz tutarak akneden korur:

▪️Omega-3 yağ asitleri

▪️ Probiyotik gıdalar

▪️ Yeşil çay

▪️ Zerdeçal

▪️ A, D, E vitaminleri ve çinko

▪️ Taş devri tarzı beslenme

Et, sebze, meyveden zengin olan, tahıl, baklagil ve süt ürünleri içermeyen taş devri diyeti ile insülin düzeyi düşük olduğundan akne oluşma riski düşük olur.

▪️ Akdeniz diyeti

Meyve, sebze, baklagil, balık ve zeytinyağından zengin, süt ürünü ve doymuş yağ çok az içeren Akdeniz diyetinin de akne riskini azalttığı gösterilmiştir.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/foods-that-cause-acne