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2021 model Toyota Chr marka araç icradan satılık

İlangovtr'nin bildirisine göre, 2021 model Toyota Chr marka araç icradan satılık

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2021 model Toyota Chr marka araç icradan satılık mask

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ
2024/260 TLMT.
 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/260 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
925.000,001Taşıt34ECY991 Plakalı , 2021 Model , TOYOTA Marka , AX1T(EU,M) Tipli ,CHR ticrai kırmızı motor bölümü genel bütünlüğünü korumaktadır 67072 km dir. Bagajda standart stepne ve ekipmanları mevcut muhtelif çizikler mevcuttur tramer sorgusunda 5 adet kazadan 11832,00tl hasar kaydı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:49
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:49

19/03/2024 (İİK m.114/4)

# 2024

23 Mar 2024 - 11:47 - Gündem

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