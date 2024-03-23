2021 model Toyota Chr marka araç icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2024/260 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/260 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 925.000,00 1 Taşıt 34ECY991 Plakalı , 2021 Model , TOYOTA Marka , AX1T(EU,M) Tipli ,CHR ticrai kırmızı motor bölümü genel bütünlüğünü korumaktadır 67072 km dir. Bagajda standart stepne ve ekipmanları mevcut muhtelif çizikler mevcuttur tramer sorgusunda 5 adet kazadan 11832,00tl hasar kaydı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:49

19/03/2024 (İİK m.114/4)