İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha çalışmalarına 7/24 devam ediyor. Başkan Hürriyet geçtiğimiz gün Kozluk Mahallesinde vatandaşın da yoğun ilgisiyle karşılandı. Hürriyet’e programda destek vermek adına CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de katıldı. Killik Hürriyet’e verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Halk buluşması programına ayrıca CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut da katıldı.
- Siyaset
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’ten Hürriyet’e destek
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik saha programlarına aralıksız devam eden Başkan Hürriyet’i desteklemek amacıyla İzmit’e geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Turanoğlu - Gencosman darbe için mi geldin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.