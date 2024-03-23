CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’ten Hürriyet’e destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha çalışmalarına 7/24 devam ediyor. Başkan Hürriyet geçtiğimiz gün Kozluk Mahallesinde vatandaşın da yoğun ilgisiyle karşılandı. Hürriyet’e programda destek vermek adına CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de katıldı. Killik Hürriyet’e verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Halk buluşması programına ayrıca CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut da katıldı.