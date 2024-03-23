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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’ten Hürriyet’e destek

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik saha programlarına aralıksız devam eden Başkan Hürriyet’i desteklemek amacıyla İzmit’e geldi 

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’ten Hürriyet’e destek mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha çalışmalarına 7/24 devam ediyor. Başkan Hürriyet geçtiğimiz gün Kozluk Mahallesinde vatandaşın da yoğun ilgisiyle karşılandı. Hürriyet’e programda destek vermek adına CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de katıldı. Killik Hürriyet’e verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Halk buluşması programına ayrıca CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve  CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut da katıldı.
# ilçe, Fatma Kaplan Hürriyet, chp

23 Mar 2024 - 11:57 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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