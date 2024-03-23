Av. Ensar Baturman: “Sen Kocaeli’sin Büyük Düşün”

“ÖZGÜR İRADELERİ YOK”

İşte başkan adayı Baturman’ın açıklamasının tamamı: “Kocaeli hakkını alamıyor. Bu şehri yönetenler Kocaeli’nin ve insanının hakkını almasını sağlayamaz. Çünkü özgür iradeleri yok. Genel yönetimden Kocaeli’nin hakkını isteme kapasiteleri dahi yok. Kocaeli Türkiye’nin en zengin şehridir. Nüfusuna ve yüzölçümüne oranla yarattığı ekonomik katma değer ile bu husus tartışmasızdır.

“ÜLKENİN EN ÇOK KAZANANI…”

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 100’e yakını Kocaeli’de faaliyet göstermektedir. Kocaeli 69 ilin toplamından fazla vergi ödemektedir. İstanbul’dan sonra vergi getirisinde 2. Sırada, kişi başına milli gelirde 1. Sıradadır. Kocaeli’de yaşayan her bir vatandaş ülkenin en çok kazananı ve vergi ödeyeni konumundadır.

“ORTALAMANIN 5 KATI”

Kocaeli Sanayi Odası verileriyle Kocaeli’nin 2023 yılında kişi başına ödediği vergi geliri 230 bin TL civarındadır. Türkiye ortalamasında ise kişi başına 52 bin TL civarında vergi ödenmektedir. Kocaeli’de yaşayan her bir vatandaş Türkiye ortalamasından neredeyse 5 kat fazla vergi ödemektedir.

“KOCAELİ’NİN HAKKINI BİZ ALACAĞIZ”

Buna karşılık Kocaeli’de kişi başına yapılan harcama 22 bin TL civarında olup bu rakam Türkiye ortalaması olan 77 bin TL’nin neredeyse 4’te 1’i oranındadır. 5 kat fazla vergi ödeyip 4 kat daha az hizmet alan Kocaeli’nin ve insanlarının hakkını biz alacağız.

“BİR UTANÇ KAYNAĞI”

Böylesine zengin bir şehirde 2024 itibariyle halen daha tamamlanmış bir metro hattının bulunmaması, dar gelirli vatandaşlarımızı desteleyecek sosyal projeler üretmek zorunda kalmamız, kentsel dönüşümü tamamlayamamamız, ulaşımda her geçen gün artan problemlerle baş başa kalmamız bu şehri yönetenler için büyük bir utanç kaynağıdır.

“ YENİ BİR VİZYON”

Kocaeli için en büyük projelerimizden biri, her bir vatandaşımıza Kocaeli’nin ve halkının aslında ne kadar zengin olduğunu ve hakkını alamadığını hatırlatmak ve bu hakkı istemesini sağlayacak yeni bir vizyon yaratmaktır. Sen Kocaeli’sin büyük düşün! Kocaeli hakkını aldığında kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal yardım ve diğer konulardaki şehrin tüm problemlerini hızlı bir şekilde çözdüğümüzü herkes memnuniyetle görecek.”