İhale bedeli 2 yılda yüzde 261 arttı!

18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen açık ihaleye katılmak için toplam 16 firma doküman indirdi, 3 firma teklif verdi ama sadece 1 firmanın teklifi geçerli sayıldı.

333 MİLYON 333 BİN LİRA

Yaklaşık maliyeti 361 milyon 796 bin lira olan ihaleyi, 333 milyon 333 bin liralık teklifi ile Günok İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, HMA Teknik Kanal Görüntüleme İnşaat Limited Şirketi, Altek Mühendislik Hizmetleri Makine Otomasyon Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı kazandı. İş ortaklığı ile 19 Şubat 2024 tarihinde sözleşme imzalandı.

ARIZA, İMALAT, VİDANJÖR

Söz konusu ihalenin süresi 730 gün yani iki yıl. İhale kapsamında gerçekleştirilecek hizmetler ise şöyle: 8 bin 765 adet içme suyu hattı arızası, 1.625 adet kanalizasyon hattı arızası, 60 bin metreküp vidanjör çekimi, 43 bin 280 metre içme suyu abone hattı imalatı, 38 bin 900 metre içme suyu hattı imalatı, 16 bin 350 metre kanalizasyon abone hattı imalatı, 37 bin 770 metre kanalizasyon hat imalatı, ve diğer bakım onarım işleri.

BÜYÜK ARTIŞ

İSU Genel Müdürlüğü aynı ihalenin benzerini ve yaklaşık rakamlardaki işleri iki yıl önce 92 milyon liraya ihale etmişti. Şimdi yüzde 261 artışla 333 milyon liraya ihale etmiş oldu. İSU’nun maliyetlerindeki büyük artış hayli dikkat çekti.