Liglerin milli araya girmesiyle birlikte hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz Kocaelispor 26 Mart Salı günü saat 17.00’da İstanbul Başakşehir Tesislerinde, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
- Spor
Kocaelispor, Süper Lig ekibiyle hazırlık maçı oynanacak
Temsilcimiz Kocaelispor hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.