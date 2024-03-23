Derince, Fethiye karşısında kazanmak zorunda

KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR

Belediye Derincespor, yarın ligde 9. sırada yer alan Fethiyespor ile mücadele edecek. 28 puanla 17. sırada yer alan temsilcimiz, Fethiyespor ile oynayacağı kritik maçı kazanması gerekiyor. Aksi takdirde Düzcespor, Somaspor’u mağlup ederse, aradaki puan farkı 5’e çıkacak ve sarı - lacivertliler sıkıntılı bir duruma düşecek. Ateş hattından çıkmak isteyen Belediye Derincespor, bu maçı mutlak zaruretle kazanmak zorunda. Temsilcimizin bu kritik maçı, yarın (24 Mart 2024 Pazar) saat 14.00’te, Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası’nda başlayacak.