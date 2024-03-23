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Derince, Fethiye karşısında kazanmak zorunda

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, yarın Fethiyespor ile sahasında karşılaşacak. Temsilcimizin ateş hattından çıkması için bu maçı kesin olarak kazanması gerekiyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Derince, Fethiye karşısında kazanmak zorunda mask

KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR

Belediye Derincespor, yarın ligde 9. sırada yer alan Fethiyespor ile mücadele edecek. 28 puanla 17. sırada yer alan temsilcimiz, Fethiyespor ile oynayacağı kritik maçı kazanması gerekiyor. Aksi takdirde Düzcespor, Somaspor’u mağlup ederse, aradaki puan farkı 5’e çıkacak ve sarı - lacivertliler sıkıntılı bir duruma düşecek. Ateş hattından çıkmak isteyen Belediye Derincespor, bu maçı mutlak zaruretle kazanmak zorunda. Temsilcimizin bu kritik maçı, yarın (24 Mart 2024 Pazar) saat 14.00’te, Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası’nda başlayacak.
# 2024, ateş

23 Mar 2024 - 13:13 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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