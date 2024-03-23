Derince, Fethiye karşısında kazanmak zorunda

KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR
Belediye Derincespor, yarın ligde 9. sırada yer alan Fethiyespor ile mücadele edecek. 28 puanla 17. sırada yer alan temsilcimiz, Fethiyespor ile oynayacağı kritik maçı kazanması gerekiyor. Aksi takdirde Düzcespor, Somaspor’u mağlup ederse, aradaki puan farkı 5’e çıkacak ve sarı - lacivertliler sıkıntılı bir duruma düşecek. Ateş hattından çıkmak isteyen Belediye Derincespor, bu maçı mutlak zaruretle kazanmak zorunda. Temsilcimizin bu kritik maçı, yarın (24 Mart 2024 Pazar) saat 14.00’te, Belediye Derincespor Doğal Çim Sahası’nda başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.